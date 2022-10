Nord Stream: l’Allemagne déploie des équipes pour enquêter sur les fuites du gazoduc

Des représentants de la police allemande ont affirmé à l’agence de presse DPA dimanche que des équipes avaient été « déployées en mer Baltique, près de l’île de Bornholm, avec l’appui de la marine et d’un navire de la police fédérale ».

Une équipe d’enquêteurs a été déployée par la police et la marine allemande pour élucider la source de la fuite du gazoduc Nord Stream qui a explosé en mer Baltique.

Un navire démineur transportant des soldats et un navire transportant des civils sont désormais impliqués dans cette mission d’enquête, selon les représentants de la police. Selon un document consulté par les médias allemands NDR et WDR, des plongeurs de la police vont prendre des photos des dommages causés au gazoduc près de l’île danoise de Bornholm.

Les fuites sont situées dans des eaux territoriales partiellement suédoises et danoises bordant cette île. L’UE et Otan estiment qu’elles sont le résultat d’un sabotage. Le Kremlin a réfuté les spéculations au sujet d’une implication russe, les jugeant « stupides et absurdes ».