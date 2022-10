Météo: voici les prévisions pour les prochains jours

Il fera encore assez ensoleillé lundi matin avec des voiles d’altitude. A partir de l’ouest, le ciel s’ennuagera rapidement et quelques faibles précipitations suivront, surtout l’après-midi. Certaines régions pourront y échapper. En fin d’après-midi, la moitié nord-ouest profitera déjà d’un temps sec et peu nuageux, prévoit l’Institut royal météorologique. Les maxima oscilleront entre 14 degrés en Hautes Fagnes, 15 degrés à la mer et 18 degrés dans le centre. Le vent modéré de sud à sud-ouest s’orientera au nord-ouest au passage de la perturbation.

Lundi soir, une dernière averse pourra encore tomber sur l’est. Plus tard dans la soirée et la nuit suivante, un ciel peu nuageux à serein reviendra partout. Le vent s’affaiblira, profitant à la formation de brume et de bancs de brouillard. Les minima seront compris entre 2 degrés en Hautes Fagnes et 8 degrés à la côte.