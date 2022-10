Guerre en Ukraine: plusieurs explosions à Kiev, des bombardements dans de «nombreuses villes»

Deux jours après l’explosion du pont de Crimée, des frappes ont visé la capitale ukrainienne et de « nombreuses villes » du pays, a rapporté la présidence du pays. La dernière frappe sur Kiev avait eu lieu le 26 juin.

Les journalistes de l’AFP ont entendu au moins cinq explosions et des panaches de fumée noire s’élevaient sur Kiev. « L’Ukraine est sous attaque de missiles, nous avons des informations concernant de nombreuses villes de notre pays frappées », a annoncé sur Telegram un responsable de la présidence, Kyrylo Timochenko.

La capitale de l’Ukraine, Kiev, et de « nombreuses » autres villes ont été frappées par des bombardements lundi matin, la présidence ukrainienne appelant la population à « rester dans les abris ».

Les explosions ont eu lieu vers 8h15 heure locale (7h15 heure belge). Les sirènes d’alerte aérienne avaient retenti plusieurs dizaines de minutes avant les détonations. Plus tard dans la matinée, vers 8h40, l’AFP a signalé deux nouvelles explosions dans la capitale ukrainienne. La présidence ukrainienne a annoncé un peu plus tard que de « nombreuses villes » d’Ukraine étaient bombardées.

Plusieurs gros panaches de fumée noire étaient visibles à plusieurs endroits de la ville sur des vidéos postées sur les réseaux sociaux. Un journaliste de l’AFP a vu de nombreuses ambulances dans le centre-ville se diriger vers les lieux des explosions.

Le maire de Kiev, Vitali Klichko a confirmé que « plusieurs explosions » se sont produites dans le quartier central de Shevchenkivsky. Au moins 5 morts et 12 blessés sont à déplorer, a rapporté la police ukrainienne.

Une équipe de la BBC présente à Kiev a assisté depuis le toit de son hôtel à une attaque de missiles. Une heure et demie plus tôt, l’alerte aérienne avait retenti selon Paul Adams, journaliste de la BBC. Un autre journaliste de la BBC, Hugo Bachega a été interrompu en plein JT à cause des détonations.

La dernière frappe sur Kiev avait eu lieu le 26 juin.

Des bombardements d’une ampleur inégalée

Une série de bombardements d’une ampleur inégalée depuis des mois visait lundi de nombreuses villes d’Ukraine dont Kiev, faisant « des morts » selon le président Volodymyr Zelensky, des frappes qui interviennent après la destruction partielle du pont russe de Crimée.

Outre la capitale, des frappes ont notamment été rapportées à Lviv, dans l’ouest, très loin de la ligne de front, ainsi qu’à Dnipro (centre) et Zaporijia (sud). « Ils essaient de nous détruire tous, de nous effacer de la surface de la Terre », a réagi M. Zelensky sur les réseaux sociaux.

À lire aussi Guerre en Ukraine: le pont de Crimée frappé par une explosion est une gifle infligée à Poutine

Deux jours après l’explosion du pont de Crimée

Samedi, une explosion a partiellement détruit le pont de Crimée qui relie la Russie à la péninsule annexée. Cette explosion a été suivie par des frappes russes meurtrières contre une ville ukrainienne.

Le président russe Vladimir Poutine point les « services secrets ukrainiens » comme uniques responsables de cette explosion. « Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un acte terroriste visant à détruire une infrastructure civile russe d’importance critique », a ajouté le président russe.

De son côté, l’armée ukrainienne et les services spéciaux (SBU) de Kiev n’ont ni confirmé ni démenti leur implication, et le président Volodymyr Zelensky s’est contenté d’ironiser dans une vidéo sur le temps « nuageux » qu’il faisait samedi en Crimée – une allusion probable à la fumée de l’incendie – « bien qu’il y faisait également chaud ».

Il a promis dans la même vidéo une Crimée « sans occupants », l’Ukraine, soutenue en cela par l’immense majorité de la communauté internationale et les Nations unies, n’ayant jamais accepté l’annexion en 2014 par Moscou de la péninsule à l’issue d’un « référendum » à la légalité contestée.