La poisse pour Paulo Dybala: il se blesse en marquant un penalty et pourrait rater le Mondial au Qatar (vidéo)

L’AS Rome a disposé de Lecce, non sans mal, lors de la 9e journée de Serie A mais José Mourinho et Paulo Dybala ont peut-être perdu plus gros. L’attaquant argentin a inscrit le but de la victoire en début de seconde mi-temps mais s’est blessé en tirant son penalty.

Deux minutes après son but, Paulo Dybala a été remplacé par Nemanja Matic suite à sa blessure. Les Giallorossi ont conservé le résultat mais José Mourinho était plutôt inquiet en conférence de presse sur la situation de Dybala, arrivé cet été dans la capitale romaine : « Je le sens mal, pour ne pas dire très, très mal. Malheureusement c’est très mauvais. »