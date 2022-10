Bonne nouvelle pour David Goffin qui grimpe de huit places au classement ATP

David Goffin a gagné huit places lundi à la parution du nouveau classement ATP, passant du 66e au 58e rang. Lucky loser à Astana la semaine dernière, le Belge y avait sorti le N.1 mondial espagnol Carlos Alcaraz au premier tour avant de perdre contre le Français Adrian Mannarino. L’Américain Taylor Fritz a profité de son titre à Tokyo pour grimper au 8e rang et faire une première incursion dans le top 10 mondial (+3).

Derrière Alcaraz figurent l’Espagnol Rafael Nadal, le Norvégien Casper Ruud, le Russe Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas. Le Grec profite de sa finale au Kzakhstan pour dépasser Alexander Zverev, qui n’a plus joué sur le circuit depuis sa blessure à la cheville encourue à Roland-Garros. Malgré son titre à Astana, Novak Djokovic reste 7e mondial. Derrière Fritz (ATP 8) se trouvent Andrey Rublev et Cameron Norrie.