Guerre en Ukraine: au moins 10 morts et 60 blessés signalés suite aux frappes massives russes

Le bourgmestre de Kiev, Vitali Klitschko, a annoncé lundi, sur le réseau social Telegram, que plusieurs explosions avaient eu lieu dans le quartier central de Shevchenkivsky. « La capitale est attaquée par des terroristes russes », a-t-il ajouté. « Il y a eu des morts et des blessés », a indiqué le porte-parole des services de secours ukrainiens à la chaîne publique Suspilne. D’autres déflagrations ont également été signalées dans d’autres villes ukrainiennes, parmi lesquelles Dnipro, Ternopol et même Lviv, à l’ouest.

Au moins 10 personnes ont été tuées et 60 autres blessés dans les frappes massives russes sur l’Ukraine lundi matin, a annoncé la police ukrainienne. « A ce stade, 10 personnes sont mortes et environ 60 ont été blessées dans tout le pays à la suite de tirs russes », a indiqué la police ukrainienne sur Facebook, précisant que des policiers, des enquêteurs et des criminologues rassemblent les « preuves des atrocités russes ».