Édito: Eden Hazard a perdu son pari

A plus d’un mois du Mondial au Qatar, la situation d’Eden Hazard pose toujours question.

Par Grégory Bayet et Gregory Bayet

Jouera, jouera pas ? Toutes les semaines, c’est la même rengaine et la même peine pour un Eden Hazard qui reste finalement cloué au banc. Il s’est accroché à son rêve de gosse et sans doute aussi à son juteux contrat. Mais cela ne paie pas… Et il a donc perdu son pari… celui de s’imposer cette saison au Real. Un pari lancé en mai dernier.

« Madridistas, je suis ici depuis trois ans et j’ai connu de nombreuses blessures et beaucoup de choses… Mais l’année prochaine, je vais tout donner pour vous », avait-il déclaré aux fans présents à Madrid après la finale de la Ligue des champions remportée en mai dernier face à Liverpool (1-0). Physiquement, mentalement, il a donc entamé la préparation à cette saison dans les meilleures conditions. Mais, rien n’y fait… il n’entre tout simplement pas dans les plans de Carlo Ancelotti.