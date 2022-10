Guerre en Ukraine: des bombardements russes d’une ampleur sans précédent font «des morts et des blessés» (vidéos)

Des frappes jusque dans l’Ouest

Outre la capitale, Kiev, visée pour la première fois depuis le 26 juin, des frappes ont notamment été rapportées à Lviv, dans l’Ouest, très loin de la ligne de front, ainsi qu’à Dnipro (centre) et Zaporijia (Sud). « Ils essayent de nous détruire tous, de nous effacer de la surface de la Terre », a réagi M. Zelensky sur les réseaux sociaux.

« La capitale est attaquée par des terroristes russes », a pour sa part indiqué, sur le réseau social Telegram, le bourgmestre de Kiev, Vitali Klitschko. A Kiev, l’AFP a vu de nombreuses ambulances dans le centre-ville se diriger vers les lieux où trois fortes explosions ont été entendues vers 8h15 locales (7h15 heure belge), suivies d’autres. De gros panaches de fumée noire étaient visibles.

« A ce stade, cinq morts et 12 blessés sont connus », a indiqué la police sur Facebook, précisant que « la plupart » des bombardements ont eu lieu « dans le centre de la capitale » ukrainienne.

Des drones de combat iraniens contre l’infrastructure énergétique de l’Ukraine

La Russie a lancé lundi une campagne de bombardement de l’infrastructure énergétique de l’Ukraine, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky, faisant état de dizaines de missiles et d’attaques avec des drones iraniens.

« Ils veulent la panique et le chaos, ils veulent détruire le système énergétique », a-t-il dit dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, ajoutant que les frappes avec « des dizaines de missiles » et de drones iraniens Shahed ont visé le pays du nord au sud et d’est en ouest, touchant Kiev, ainsi que les régions de Khmelnytskiï, Lviv, Dnipro, Vinnitsia, Zaporijia, Soumi, Kharkiv ou encore Jytomyr.

« Des coupures de courant temporaires sont possibles, mais il n’y aura pas d’interruption de notre confiance en la victoire », a martelé Volodymyr Zelensky, dans une vidéo filmée à l’extérieur, dans le centre-ville de Kiev. « L’ennemi veut qu’on ait peur, que les gens fuient, mais nous ne pouvons aller que de l’avant et nous le montrons sur le champ de bataille », a-t-il ajouté, appelant les Ukrainiens à rester dans leurs abris.

Des coupures d’électricité et d’eau chaude ont notamment été signalées à Lviv, dans l’Ouest du territoire. « Une partie de la ville est désormais sans électricité » et « en raison des coupures de courant (…) il n’y a plus d’eau chaude pour le moment », a-t-il déclaré sur Facebook, après que des frappes « sur les infrastructures énergétiques » de la région de Lviv ont été rapportées par le gouverneur régional.

Des bombardements deux jours après l’explosion du pont de Crimée

Le Kremlin a annoncé que Vladimir Poutine convoquait lundi son conseil de sécurité qui rassemble les principaux ministres, responsables politiques et représentants des services de sécurité et de l’armée russes.

Dimanche, M. Poutine a accusé Kiev d’avoir organisé l’explosion qui a partiellement détruit samedi le pont de Crimée reliant la Russie à la péninsule annexée, évoquant un « acte terroriste ». L’explosion sur ce pont inauguré par M. Poutine en 2018 et symbole de l’annexion de la Crimée en 2014 constitue un nouveau revers pour la Russie au moment où ses forces sont en difficulté en Ukraine.

Le trafic automobile et ferroviaire a repris samedi quelques heures après la déflagration qui a fait trois morts et a été attribuée par les autorités russes à un camion piégé. « Les auteurs, les exécutants et les commanditaires sont les services secrets ukrainiens », a assuré M. Poutine à l’issue d’une réunion avec le chef du Comité d’enquête russe, selon une vidéo diffusée par le Kremlin. « Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un acte terroriste visant à détruire une infrastructure civile russe d’importance critique ».

Kiev n’a ni confirmé ni démenti son implication. Le président Zelensky s’est contenté d’ironiser dans une vidéo sur le temps « nuageux » samedi en Crimée – allusion probable à la fumée de l’incendie – « bien qu’il y faisait également chaud ». Il a promis dans la même vidéo une Crimée « sans occupants ».