Pneus hiver: vers une augmentation considérable du prix

À lire aussi Pain, viandes, légumes… le point sur l’augmentation des prix en Europe (infographies)

Cette hausse des prix est liée à une augmentation des matières premières, forçant les manufacturiers à répercuter les coûts de production. Certaines usines ont dû fermer et les difficultés d’approvisionnement se font de plus en plus fréquentes, selon Didier Codron, employé chez Monsieur Pneu. Par exemple, le prix du pétrole en hausse qui impacte la production, puisque cette matière constitue 80 % du produit final. Le prix de l’énergie impacte également la chaîne de fabrication, tout comme la crise des containers bloqués à cause des mesures prises lors de la crise sanitaire.