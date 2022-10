Walvert pour une solution clé en main, de A à Z

Incontournable dans le paysage wallon, la société Walvert s’est peu à peu investie dans la biométhanisation pour devenir un opérateur complet depuis 2020. Cette société privée, née à l’initiative d’ingénieurs qui travaillaient dans le secteur de l’énergie, s’est progressivement lancée à partir de 2009 car, dira son directeur général, Jonathan Blondeel, « la biométhanisation n’était à peu près nulle part chez nous, hormis quelques pionniers, alors que ça bougeait fortement en Allemagne. Et puis, dans les années 2010-2013, l’essor s’est opéré en France et en Italie. C’était encore timide en Belgique car le cadre législatif était inexistant et compliquait les installations. Jusqu’en 2015, nous avons été un bureau d’études qui analysait la faisabilité de projets potentiels pour des privés, des communes, des industriels. Mais nous étions frustrés car il y avait en bout de course trop peu de concrétisations.