A Attert, un hectare de serres à tomates chauffées au biométhane

Voilà vingt ans, dans leur ferme du Faascht, à Attert, les frères Jean et Nicolas Kessler étaient isolés sur la planète biométhane et on les voyait un peu comme des zombies obnubilés par leur drôle de machine à gaz… « On faisait alors du compostage avec notre fumier, pour nos prairies. Des connaissances nous ont dit qu’on pourrait aussi produire du gaz transformé en chaleur et électricité avec cette matière première », commente Jean Kessler, dont la fille Mélody et son mari Ludovic ont repris la ferme avec un associé, David Feller. « On s’est intéressé au processus, qui n’existait chez nous que dans une ferme des cantons de l’Est, à Recht, et l’ASBL Au Pays de l’Attert nous a beaucoup aidés, notamment pour répondre à un appel à projets européen sur cette thématique. »