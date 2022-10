Ces jours qu’on a presque oubliés – Vol.1

Verycords.

Ce nouvel album de Cali est une cavalcade au pays de l’amour et de l’amitié. On y croise les femmes aimées, Alain Souchon et un avion sans aile signé CharlÉlie, Lili, Alice, Pobrecita et un grand frère… Autant de personnages de légende ou non, jeunes ou vieux, avec la mer tout au bout. L’harmonica et la mandoline font l’amour avec le violon de Steve Wickham avec ce petit air revendiqué de Desire de Dylan. Éternel amoureux, Bruno laisse les larmes couler sur ses manches avec cette pudeur et cette générosité qui nous le rendent encore et toujours très attachant.