A Taverneux, on roule beaucoup au CNG

A Taverneux, petit village de la commune d’Houffalize, la famille Jonkeau a investi dans une unité de biométhanisation classique, qui fonctionne avec la cogénération, mais elle a été plus loin encore en produisant du gaz CNG, un carburant pour véhicules (voitures, tracteurs et camions). Cela fait un an que la station-service à la ferme fonctionne à plein rendement. C’est que le prix du CNG fabriqué à partir du lisier, du fumier et des déchets verts ne subit pas les fluctuations de prix du CNG classique fait à partir de gaz naturel, dont le prix a flambé ces derniers mois. Rappelons qu’il ne faut pas confondre le CNG, gaz naturel compressé, avec le LNG (liquid natural gas) utilisé par les poids lourds, ni avec le LPG pour voitures, le gaz de pétrole liquéfié constitué de propane et de butane et produit à base de gaz fossile, de gaz de ville.