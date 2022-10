Les déchets de cuisine, sources de biogaz

Quelques centres d’enfouissement technique (CET) ont adopté la biométhanisation pour capter le maximum de méthane issu de leurs installations de gestion des déchets, à l’instar de l’intercommunale Idélux Environnement et de sa structure de Tenneville, en province de Luxembourg.

« Nous avons deux outils, sur le CET proprement dit, c’est-à-dire que nous captons les gaz émis via les puits de dégazage, gaz produits par les déchets organiques qui étaient auparavant mis en décharge. On canalise ce gaz, on le traite et on le valorise dans un moteur à gaz », commente Christophe Arnould, responsable de ce secteur chez Idélux. « Mais cette production diminue fortement au fil des ans et le biogaz s’appauvrit en méthane. On récupère aussi ces gaz dans notre CET de Habay-la-Neuve. En 2007, on produisait assez de biogaz pour un moteur de 400 kW électrique, on en est à 100 aujourd’hui. Cela reste rentable, même si la production baisse et est moins forte qu’espéré. »