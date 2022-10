Death Cab for Cutie est fidèle

« Asphalt Meadows » (Atlantic-Warner Music)

Dixième album en vingt-cinq ans ! Pas mal pour le groupe de Belligham, Washington qui maintient le cap avec son rock toujours mélodique et balisé par des grattes électriques bien vigoureuses. Bien remis du départ en 2014 du guitariste Chris Walla, Ben Gibbard poursuit son chemin avec des chansons douces qu’il défend de sa belle voix, entre rage et mélancolie, cet équilibre n’étant jamais ici rompu. Produite par John Congleton (St. Vincent, Sharon van Etten…), cette nouvelle livrée fait partie de ce qui se fait de mieux aux États-Unis sans jamais chercher à devenir les premiers de la classe. La folie de Death Cab For Cutie passe par un certain low profile, la copie bien propre rendue sans fautes. Du travail consciencieux qui se laisse écouter avec énormément de plaisir.