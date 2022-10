Guerre en Ukraine: Didier Reynders, en visite à Kiev sous les bombardements, réagit

Des explosions se sont produites à Kiev et dans de « nombreuses villes » ukrainiennes ce lundi matin. Didier Reynders, commissaire européen à la Justice était en visite dans la capitale ukrainienne. Il a été mis en sécurité.

Le bourgmestre de Kiev, Vitali Klitschko, a annoncé lundi, sur le réseau social Telegram, que plusieurs explosions avaient eu lieu dans le quartier central de Shevchenkivsky. «La capitale est attaquée par des terroristes russes», a-t-il ajouté. Le premier bilan fait état d’au moins 10 morts et 12 blessés, a rapporté la police ukrainienne. D’autres déflagrations ont également été signalées dans d’autres villes ukrainiennes, parmi lesquelles Dnipro, Ternopol et même Lviv, à l’ouest.

Le commissaire européen à la Justice, Didier Reynders, qui est en visite à Kiev, a indiqué sur Twitter que son équipe et lui ont été emmenés en sécurité dans un abri de l’hôtel où il se trouve. «Nous sommes en sécurité et attendons des nouvelles», a tweeté le Belge.

Didier Reynders est arrivé à Kiev dimanche en train depuis la Pologne. Il venait à Kiev pour visiter des sites de crimes de guerre avec le procureur général ukrainien. Après les alarmes et les premières explosions, Didier Reynders a été mis en sécurité dans le sous-sol de son hôtel, en compagnie des autres clients et des membres du personnel. « Nous sommes toujours dans cet abri et nous sommes en attente d’informations du service de sécurité », a témoigné Didier Reynders dans une vidéo de LN24.

« Nous devons bien évidemment continuer à soutenir les Ukrainiens par toutes les voies que nous utilisons depuis le début, que ce soit militaire, humanitaire, les financements, mais aussi dans mon domaine, la bonne application des sanctions et la recherche des responsabilités en matière de crimes de guerre », a poursuivi le commissaire européen à la Justice. « On aimerait avoir une situation qui passe de l’utilisation des armes à l’utilisation de la diplomatie, mais manifestement, on en est encore loin », a-t-il conclu dans la même vidéo.

Le pesonnel de l’ambassade de Belgique est en sécurité

Le personnel de l’ambassade de Belgique à Kiev, capitale ukrainienne, se trouve en sécurité, indique l’institution lundi alors que des missiles russes ont frappé plusieurs villes en Ukraine.

«Des attaques aériennes russes sur le centre de Kiev à l’heure de pointe causent d’importants dégâts. Des victimes ont été signalées», a indiqué l’ambassade sur le réseau social Twitter. «Tout le personnel belge et ukrainien de l’ambassade est sain et sauf. Nos pensées vont aux victimes de ces attaques insensées sur des cibles civiles.»