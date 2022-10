La Ferme à l’Arbre de Juprelle, 45 années dédiées au bio et au circuit court

Voici quelques jours, la Ferme à l’Arbre située à Juprelle a reçu un prix de la Commission européenne en tant que « best organic food retailer », meilleur détaillant d’aliments biologiques. Un prix créé pour la première fois et qui vise à mettre à l’honneur les différents producteurs et promoteurs du bio. Un fameux honneur pour cette entreprise née voici 45 ans, son initiateur, Henri Pâque, étant considéré alors comme un farfelu.

Aujourd’hui, c’est son fils Michel qui est aux commandes, dans le même esprit de promotion au quotidien du bio, du circuit court, du bon goût, de l’autonomie alimentaire. « Et on est passé du statut de farfelu à celui de pionnier », constate-t-il. C’est que la Ferme à l’Arbre donne de l’emploi à 40 personnes, en déclinant son activité autour de la ferme et du potager, avec en aval un magasin, un restaurant et une micro-brasserie. Cela fait quasiment un emploi par hectare alors que les grandes cultures dégagent un emploi pour minimum 50 ha…