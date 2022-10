Le monde fascinant de Gérard Manset

Le crabe aux pinces d’homme. (Capitol-Warner).

À 77 ans, Manset reste cet artiste unique et mystérieux, refusant aussi bien la scène que la promotion de ses disques, préservant cette image d’ours mal léché qu’on peut aisément comparer à un Bob Dylan. Après avoir fait le tour du monde, il revient toujours en son studio pour livrer avec une belle régularité un nouvel opus. Quatre ans après À bord du Blossom, il parvient néanmoins à nous surprendre (et nous séduire) avec le plus blues et le plus novateur de ses albums. Des chœurs, de l’orgue, des cuivres… Manset nous offre ici la totale, inspiré comme jamais, avec une pêche et des rythmes fous. Ce disque, issu du Mansetlandia, avec ses rêves, ses voyages et son imaginaire, est un vrai bonheur.