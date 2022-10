Le Canada, un îlot de prospérité

En raison de ses liens limités avec les économies durement touchées par la guerre en Ukraine et des recettes qu’il tire de la flambée des prix des ressources naturelles, le Canada est protégé d’impacts plus forts sur son économie. Le PIB réel devrait croître de 3,8 % en 2022 et de 2,6 % en 2023 », souligne l’OCDE dans une de ses récentes notes sur les perspectives économiques du pays. Alors que les politiques économiques européennes sont totalement bousculées par des perspectives de croissance incertaines depuis le début de la guerre en Ukraine, le Canada ne semble pas impacté. Certes, la pandémie de covid a mené en 2020 à une récession record de 5,8 %, mais l’économie a rebondi, avec une croissance à 4,5 % dès l’année suivante. Les indicateurs économiques d’Ottawa sont tous au beau fixe. Le taux de chômage a évolué entre 4,9 % et 5,4 % ces derniers mois.