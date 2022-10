La biométhanisation, une partie de solution à la crise énergétique

Il existe une cinquantaine de sites de biométhanisation en Wallonie, toutes formes et grandeurs confondues. On peut mieux faire en regard de nos voisins et des ressources potentielles, principalement agricoles.

Initiée très timidement en Wallonie voici quelques lustres, notre région étant pas mal en retard par rapport aux pays voisins, la technique de la biométhanisation se situe aujourd’hui dans un contexte tout différent. D’une part, les pionniers, principalement des agriculteurs, ont essuyé les premiers plâtres technico-financiers et la technique est au point. D’autre part, le contexte énergétique est beaucoup plus favorable à des investissements dans ce sens, le tout doublé de pressions environnementales urgentes.

Plus que jamais, le biogaz est une partie de la solution vers plus d’autonomie et de sécurité énergétique face aux défis environnementaux et à l’envolée hors norme des prix de l’énergie, le gaz naturel en particulier. Mais il reste du travail pour donner au secteur de la biométhanisation un cadre de développement harmonieux en Wallonie.