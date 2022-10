«Le public m’a insulté»: le très mauvais geste de l’entraîneur d’Auxerre envers les supporters adverses (photo)

Contre Clermont ce dimanche après-midi en Ligue 2, Auxerre s’est incliné sur le score de 2-1 dans une ambiance électrique. En fin de match, l’entraîneur d’Auxerre, Jean-Marc Furlan a été exclu par l’arbitre principal avant d’adresser un doigt d’honneur au public adverse.

En conférence de presse, l’entraîneur a tout de même donné sa version des faits : « J’ai été voir l’arbitre, car je considérais qu’il n’y avait pas assez de fautes sifflées pour nous. Quand je me suis levé, le public m’a insulté. Quand je me suis retourné, j’ai fait un doigt d’honneur. Et l’arbitre m’a expulsé. »