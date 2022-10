Gary Husband et Alf Terje Hana, les Trackers

Vaudeville 8 : 45. Abstract Logix

L’album s’appelle Vaudeville 8 : 45. Et ces deux traqueurs que sont Gary Husband et Alf Terje Hana explorent toutes les possibilités de leurs instruments et de leur musique qui mêle jazz, hard rock, funk, avant-garde, abstraction dans une ambiance fusion pleine d’ambiances. Rythme soutenu par une batterie explosive, paysages sonores dessinés par une guitare versatile. L’Américain Husband est derrière ses fûts et ses cymbales, le Norvégien Alf Terje derrière sa guitare, tous les deux aux effets, synthés, électro, programmation. Un bassiste, pas toujours le même, ajoute des lignes groovy. La sonorité est à la fois dure et aérienne, avec la pulsation forte de la batterie et les envolées spatiales de la guitare. Un album emballant. A écouter fort.