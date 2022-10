Cancer du sein: comment l’Amérique a inventé «Octobre rose» et son ruban

Chaque année, le mois d’octobre est consacré au cancer du sein et à la promotion du dépistage. Une idée née d’un partenariat entre l’industrie et la Société américaine du cancer en 1985, mais dont les racines plongent en réalité bien plus loin.

Je suis désolé, Madame, mais le New York Times ne peut pas publier le mot sein ou le mot cancer dans ses pages… » Lorsque, au début des années 1950, Fanny Rosenow entend ces paroles d’un rédacteur en chef du journal, elle est déçue, mais probablement pas surprise. Traitée pour un cancer du sein, elle a monté un groupe de soutien aux femmes atteintes par la maladie et veut en faire la publicité, racontent Jimmie Holland et Sheldon Lewis dans The human side of cancer