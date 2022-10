La Biélorussie annonce le déploiement d’un groupement militaire «régional» avec la Russie

Des bombardements russes meurtriers, d’une ampleur inégalée depuis des mois, ont frappé l’Ukraine lundi et ses alliés l’ont assurée de leur soutien, alors que la Biélorussie a annoncé le déploiement de troupes russo-biélorusses, deux jours après la destruction partielle du pont de Crimée.

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a accusé lundi la Pologne, la Lituanie et l’Ukraine de préparer des attaques « terroristes » et un « soulèvement militaire » en Biélorussie, après avoir annoncé le déploiement d’un groupement militaire « régional » avec Moscou.

« L’entraînement en Pologne, en Lituanie et en Ukraine de combattants comprenant des radicaux biélorusses, pour mener des sabotages, des actes terroristes et un soulèvement militaire dans le pays, devient une menace directe », a-t-il déclaré lors d’une réunion avec des responsables militaires, en accusant l’UE et les Etats-Unis de chercher à « aggraver la situation ».

À lire aussi Union européenne: les valeurs ou le pouvoir, le dilemme du Parti populaire européen

Le Haut représentant de l’UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité a indiqué lundi via Twitter être «profondément choqué» par «les attaques sur des civils à Kiev et d’autres villes en Ukraine», des «actes qui n’ont pas leur place au 21e siècle». Josep Borrell réagit ainsi à une vague de bombardements russes qui ont touché la capitale ukrainienne lundi matin.