Au Palais royal aussi, on rénove et on économise l’énergie

Il y a les travaux de restauration classiques ; les travaux visant à adapter la performance énergétique d’un bâtiment du XIXe siècle aux défis climatiques d’aujourd’hui ; et les (gestes et) travaux entrepris dans le contexte de crise énergétique. Au Palais royal de Bruxelles aussi, l’heure est à la rénovation… Et à l’économie d’énergie dans ce bâtiment volumineux, très énergivore, à la fois lieu de travail et de réception et patrimoine à préserver.