Digit 89 veut réduire les délais de paiement des factures des entreprises

Créée en 2021, la fintech a construit un modèle réputé « collaboratif et social » qui, selon ses responsables, peut soutenir utilement le tissu économique.

Le covid et désormais la crise énergétique et ses conséquences. Voilà une succession de difficultés qui ont assombri le quotidien de beaucoup d’entreprises. Dans ce contexte, Digit 89 pourrait être une solution bienvenue pour certaines d’entre elles, leur permettant d’optimiser leur trésorerie grâce à des paiements reçus plus rapidement.

Le problème est bien connu. Avant de pouvoir recevoir le paiement d’une facture, les entreprises doivent parfois attendre plusieurs semaines (délai légal de 60 jours). Une période qui peut fragiliser certaines sociétés ou freiner la croissance d’autres. En plein covid, Jean-Marc Bourg a commencé à réfléchir à une solution. Quelques mois plus tard, avec trois autres cofondateurs, il a lancé Digit 89, fintech qui se propose de payer anticipativement à un fournisseur la facture d’un client avant que ce dernier ne lui rembourse la somme « avancée ».