Meurtre du policier Amaury Delrez: Yvo Theunissen, reconnu coupable, écope de 27 ans de prison

Le verdict est tombé dans l’affaire du meurtre du policier Amaury Delrez, en 2018. Yvo Theunissen a été reconnu coupable et écope d’une peine de 27 ans de prison.

La cour d’assises du Limbourg a condamné lundi Yvo Theunissen à 27 ans de prison pour le meurtre du policier Amaury Delrez et la tentative de meurtre sur son collègue policier Ghislain Schils le 26 août 2018 à Spa.

L’accusé a pu, une dernière fois, prendre la parole. Il n’avait toutefois pas grand-chose à ajouter. Il a de nouveau exprimé ses regrets, mais uniquement en regardant la cour et sans se retourner vers les proches et collègues des deux policiers. « Je veux seulement exprimer un regret sincère à l’épouse, aux enfants, aux parents, à la famille et à tous ceux qui sont affligés par ces événements », a dit Yvo Theunissen sans émotion, les mains croisées.