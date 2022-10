Le Nobel d’économie à trois experts des banques

Ben Bernanke, l’ancien président de la Fed, et ses compatriotes Douglas Diamond et Philip Dybvig ont été primés pour leurs travaux sur le sauvetage nécessaire des banques durant les tempêtes financières.

Il était un des grands visages de la crise de 2008 : le prix Nobel d’économie a été décerné lundi à Ben Bernanke, l’ancien président de la banque centrale américaine (Fed) et ses compatriotes Douglas Diamond et Philip Dybvig, pour leurs travaux sur les banques et leur sauvetage nécessaire durant les tempêtes financières. L’ex-banquier central (de 2006 à 2014), même s’il n’a pas empêché la faillite de la banque d’affaires américaine Lehman Brothers en 2008, est resté dans l’histoire économique récente comme l’« hélicoptère Ben », qui a ouvert les vannes financières de la Fed pour ne pas reproduire les erreurs des tours de vis trop brutaux de ses prédécesseurs des années 1930, qui avaient transmis le marasme boursier à la production et à l’emploi. L’ancien professeur d’économie, spécialiste de la Grande dépression, avait quitté son poste à la tête de la Federal Reserve il y a huit ans en voyant salué son rôle pour sortir l’économie américaine de la crise.