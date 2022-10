Nuits Sonores: «Pas une parité stricte, mais un devoir de représentativité»

Comme la plupart des programmateurs musicaux du Royaume, Dorian Meeùs (Arty-Farty) et Roel Vanhoeck (Bozar) sont blancs, mâles et belges. Mais à regarder l’affiche qu’ils ont concoctée pour le festival de musiques électroniques et contemporaines Nuits Sonores, on note la place importante donnée aux femmes et autres « minorités ». Pas une vraie parité, mais une représentativité, notamment via des collectifs locaux très actifs sur la visibilité des artistes féminins, queers ou non binaires comme Not Your Techno ou HE4RTBROCKEN. Un festival inclusif est donc possible ?

L’inclusivité, c’est un critère que vous prenez en compte dans votre programmation ?