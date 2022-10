Où sont les femmes dans les festivals?

C’est un rapport qui a jeté un pavé dans la mare des festivals d’été : 78 % des artistes programmés dans treize festivals en Fédération Wallonie-Bruxelles étaient des hommes – pour seulement 21 % de femmes et 1 % de personnes non binaires. Ainsi, cinq ans après #MeToo, les inégalités restent criantes sur les scènes musicales de la FWB.

L’étude, sortie le 22 juin dernier, est l’œuvre de Scivias, une plateforme créée en 2019 à l’initiative de différentes structures du secteur musical en FWB (Conseil de la Musique, Botanique, Court-Circuit…). Son but est « d’informer et de visibiliser les inégalités, de fédérer et d’accompagner les professionnels du secteur pour faire en sorte qu’il soit plus inclusif et égalitaire », dit Sarah Bouhatous coordinatrice de Scivias.