Exclusion d’Adem Zorgane lors du choc wallon entre le Sporting de Charleroi et le Standard: le Parquet propose trois matches de suspension dont deux effectifs

Adem Zorgane connaît la proposition de suspension du Parquet de l’Union belge suite à son exclusion ce dimanche lors du choc wallon entre le Sporting de Charleroi et le Standard (score final 0-1). Trois matches de suspension, dont deux effectifs, ont été proposés par le Parquet au milieu de terrain carolo.

Le club discutera ce mardi avec Edward Still et le joueur afin de prendre une décision concernant le fait d’accepter ou non cette proposition. Si le club accepte la sanction, Adem Zorgane loupera les rencontres à Saint-Trond et contre Courtrai.