Lutte contre la drogue: «Sans aide, on n’y arrivera pas»

Liège, jour de paiement des allocations de CPAS. Place Saint-Jacques, certains véhicules sont parqués, moteur allumé. Ils attendent des consommateurs décharnés qui, à peine leurs quelques centaines d’euros d’allocation sociale touchés, viendront échanger ces billets contre la substance qui assouvira leur manque. Face à ce spectacle, c’est l’impuissance : « Pour certains de mes clients les plus accros, je suis obligé d’aller leur acheter de la nourriture », confie Me Galand, avocat spécialisé dans les administrations provisoires. « Dès qu’ils ont de l’argent, ils dilapident tout et n’ont plus de quoi manger… »