Le FC Bruges et l’Union peuvent assurer leur avenir européen: une semaine historique pour le football belge?

Impressionnant en Ligue des champions, avec un 9 sur 9, 7 buts marqués et aucun encaissé, le FC Bruges se rendra à Madrid pour défier mercredi (18h45) l’Atlético d’Axel Witsel et Yannick Carrasco. Dans ce groupe B, tous les rivaux du champion de Belgique comptent 3 points. Ce qui signifie qu’avec une victoire sur les Colchoneros, les Brugeois seront d’ores et déjà assurés d’accéder aux huitièmes de finale. Mieux, un succès brugeois conjugué à un partage entre Leverkusen et Porto, qui s’affronteront à 21h00 en Allemagne, et ce serait la première place du groupe qui tomberait déjà dans l’escarcelle des Blauw-Zwart. Un partage rapprocherait Bruges de la qualification, avant de recevoir Porto le 26 octobre et de se rendre à Leverkusen le 1er novembre.

Les autres clubs qui comptent 9 points, à savoir Naples (contre l’Ajax), le Bayern Munich (à Plzen), le Real Madrid (en déplacement contre le Shakthar Donetsk) et Manchester City (à Copenhague) peuvent également valider leur qualification cette semaine.