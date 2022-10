Criminaliser et intimider les personnes qui viennent en aide aux migrants est inacceptable Un rapport des Nations unies qui sortira ce 13 octobre dénonce les dangers que courent les défenseurs des droits de l’homme (à titre individuel ou en tant que membres d’ONG) qui travaillent pour protéger les droits des migrants.

Carte blanche - Par Mary Lawlor, rapporteuse spéciale des Nations unies sur la situation des défenseurs des droits de l’homme Publié le 10/10/2022 à 16:46 Temps de lecture: 5 min

Il fut un temps où l’on accordait de la valeur à la gentillesse. Aujourd’hui, partout dans le monde, des gens sont agressés et pris pour cible parce qu’ils aident les personnes dans le besoin, parce qu’ils donnent à manger, à boire ou des médicaments à celles et ceux qui ont froid dans les forêts ou soif dans les déserts.

J’ai entendu les histoires d’individus pris pour cible pour avoir aidé des migrants dans de nombreux pays. Des gens en Libye m’ont expliqué qu’ils avaient été attaqués et torturés pour avoir tenté d’aider les autres, que le gouvernement leur avait interdit de rencontrer des migrants détenus, qu’ils avaient subi des agressions dans des centres de détention ou été menacés par des trafiquants d’êtres humains.

Des actes de bonté… devant les tribunaux !

Partout dans le monde, c’est devant les tribunaux qu’aboutissent les actes de bonté de celles et ceux qui, en leur âme et conscience, n’acceptent pas de laisser des enfants et leur famille souffrir et mourir dans des conditions dramatiques.

Ces personnes sont des défenseurs et défenseuses des droits humains qui protègent pacifiquement les droits des autres. En tant que Rapporteuse spéciale des Nations unies sur la situation des défenseurs des droits de l’homme, j’ai été mandatée pour conseiller les États membres de l’ONU sur la meilleure façon de protéger ces individus, comme ils ont promis de le faire.

« Refuser de renoncer »

Je présenterai mon nouveau rapport lors de l’Assemblée générale des Nations

Unies cette semaine. Intitulé Refuser de renoncer, il présente des exemples de personnes qui, sur tous les continents, refusent d’ignorer ce qui arrive, parfois même sur le pas de leur porte, aux migrants, aux demandeurs d’asile et aux réfugiés. Mais il évoque également les risques auxquels ces individus s’exposent lorsqu’ils apportent leur aide, à savoir des poursuites, voire de la prison.

Je veux dire aux gouvernements de mettre fin au harcèlement de celles et ceux qui aident les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile et de cesser de criminaliser leur travail. Parmi ces défenseurs et défenseuses figurent des avocats qui apportent une aide juridique à des demandeurs d’asile et ceux, comme le défenseur grec Iasonas Apostolopoulos, qui vont en mer pour aider des personnes en détresse et qui sont stigmatisés pour leur travail, mais également toutes celles et tous ceux qui donnent à manger à des gens affamés qu’ils croisent au fond de leur jardin. À lire aussi Grèce: sur la question migratoire, le pays est sous pression européenne

Zehida Bihorac est enseignante en Bosnie-Herzégovine. En 2018, elle a commencé à fournir une aide humanitaire à des réfugiés et des migrants aux alentours de sa ville natale, Velika Kladusa, à proximité de la frontière croate. En juin et en juillet 2020, alors qu’elle conduisait près de la frontière, la police l’aurait suivie et stoppée, avant de filmer sa visite dans un camp de réfugiés, de l’accuser de soutenir l’immigration clandestine et de sous-entendre qu’elle pourrait être arrêtée.

Puis les attaques en ligne se sont multipliées. Un groupe Facebook a publié des messages calomnieux à caractère sexuel affirmant qu’elle était une « femme immorale » inapte à l’enseignement, ainsi qu’une description détaillée de la façon dont les réfugiés et celles et ceux qui les aident devraient être tués. À lire aussi Saskia Bricmont: «Au sein de l’Union européenne, il y a une tendance à criminaliser la solidarité envers les migrants»

La plainte qu’elle a déposée au commissariat de police local contre les auteurs de ces déclarations n’a été suivie d’aucun effet. On lui a dit qu’elle devrait même s’estimer heureuse que l’officier l’ait écoutée.

Des risques considérables

Ce que Bihorac a choisi de faire et ce qu’elle a subi ne sont en rien des situations exceptionnelles pour les défenseurs et défenseuses des droits humains qui œuvrent dans ce domaine. Beaucoup s’exposent à des risques considérables sur le plan personnel. Ils sont accusés d’être des passeurs, des agents étrangers, des trafiquants et des terroristes. Ils sont attaqués par les autorités gouvernementales, des extrémistes violents et des groupes criminels organisés.

Des défenseurs et des défenseuses travaillant sur ces questions ont été emprisonnés, victimes de diffamation, déportés, kidnappés et agressés physiquement. J’ai entendu leur histoire. Beaucoup doivent garder ces actes de bonté secrets. Certains ont été tués en raison de leur travail.

Malgré cela, des défenseurs et défenseuses des droits humains continuent d’offrir une aide juridique, médicale et humanitaire à celles et ceux qui en ont désespérément besoin. J’ai entendu parler de nombreux individus vivant à proximité de frontières maritimes ou terrestres qui, malgré les risques encourus, décident de défendre les droits des autres.

Une lueur d’espoir

Plutôt que d’être calomniées, ces personnes devraient être saluées pour ce qu’elles font.

Les migrants qui aident d’autres migrants font face à des risques encore plus importants. Certains mettent en péril leur situation légale dans un pays en aidant les autres et sont donc particulièrement vulnérables aux attaques. Leur travail doit également retenir toute notre attention. À lire aussi «Procès de la solidarité et de la migration: non à l’instrumentalisation politique de la justice»

Il existe une lueur d’espoir : certains tribunaux abandonnent les poursuites engagées par les autorités contre des défenseurs et défenseuses des droits humains. Des défenseurs et défenseuses ont été acquittés en France, en Allemagne, en Pologne et aux États-Unis. Cette année, en Italie, un non-lieu a été prononcé pour des défenseurs des droits humains qui avaient aidé des migrants, le juge ayant statué que « le crime était inexistant ».

Il n’en reste pas moins que les personnes qui font preuve de solidarité à l’égard des autres ne devraient pas avoir besoin de l’aide des tribunaux (et quand des défenseurs et défenseuses sont finalement innocentés, les actions en justice sont parfois des expériences longues, stressantes et coûteuses).

Les gouvernements doivent arrêter de punir les gens qui protègent pacifiquement les droits des autres, arrêter de cibler celles et ceux qui donnent à manger aux affamés ou qui soignent les malades, et arrêter de poursuivre les individus qui font preuve de la gentillesse et de la morale la plus élémentaire.