Mickaël Delage rend hommage à Philippe Gilbert: «Rien qu’à voir Phil à fond 24 heures sur 24, j’étais cramé à sa place»

Mickaël, vous vous souvenez de votre première rencontre avec Philippe ?

C’était à Paris, en novembre 2004. Nous passions des tests sanguins pour l’équipe La Française des Jeux, à l’aube de ma première saison chez les pros et je voyais pour la première fois Philippe en vrai. Avec lui, c’est blanc ou noir, tu vois tout de suite si cela va marcher ou pas. On a vite parlé de nos passions communes, celles de la nature, c’était l’époque de la chasse, donc on a rapidement trouvé un terrain d’entente !

Très vite, vous êtes devenu son dévoué. Comment en arrive-t-on là lorsqu’on est très jeune et donc forcément ambitieux ?

Il avait gagné une étape du Tour Méditerranéen et j’avais contribué à son succès. L’aisance avec laquelle il gérait son statut de leader, alors qu’il était très jeune lui aussi, qu’il faisait face dans le bus à des champions comme les Australiens Bradley McGee et Baden Cooke, cela m’a bluffé. Mes ambitions personnelles, je les ai rapidement reportées sur Phil. Quand on la chance de rouler pour un gars qui gagne, on prend autant de plaisir qu’à s’imposer soi-même. Au briefing, il disait donc qu’il pouvait gagner, que l’arrivée lui convenait. Il donnait ses instructions comme un directeur sportif ! Et il allait au bout de sa logique.