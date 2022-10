Benoît Deper, d’Aerospacelab: «L’usine de satellites va nous permettre de garder notre avance»

C’est dans son usine flambant neuve de microsatellites à Louvain-la-Neuve que Benoît Deper, le CEO d’Aerospacelab, nous reçoit. Ce jeune CEO, passé par la Nasa, veut bousculer la vieille industrie spatiale européenne. Il fait partie de la mouvance du « new space » incarnée aux Etats-Unis par des acteurs privés comme SpaceX (Elon Musk) ou Blue Origin (Jeff Bezos), qui ont révolutionné le secteur et démocratisé l’accès à l’Espace. Quatre ans après sa création, Aerospacelab attire déjà tous les regards. Elle a levé 40 millions d’euros en février, notamment auprès du fonds de capital à risque d’Airbus, et a annoncé en juin vouloir ouvrir en 2025 à Marcinelle (Charleroi) une « megafactory » capable de produire jusqu’à 500 satellites par an, ce qui en fera la plus grande usine de ce type en Europe. En janvier, son deuxième satellite sera mis en orbite pour le compte de l’ESA (Agence spatiale européenne). Sept autres devraient suivre courant 2023.