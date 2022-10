Les deux randonneurs belges coincés dans l’Himalaya indien ont été secourus, a confirmé lundi un porte-parole des Affaires Étrangères contacté par Belga. « Ils ont bien été secourus par les autorités indiennes, avec qui ils ont été en contact directement. Ils sont sains et saufs, c’est une bonne nouvelle. »

Peter Van Geit et son amie Sneha étaient coincés dans la vallée enneigée de Bhangal depuis six jours. Après avoir diffusé un message de détresse via l’application WhatsApp, les deux Belges se sont retrouvés en contact avec les autorités locales indiennes qui ont pris les dispositions nécessaires à leur évacuation, faisant même la demande auprès de l’armée de l’air pour obtenir l’appui d’un hélicoptère.