Tadej Pogacar devant Wout van Aert et Remco Evenepoel: le Slovène finit l’année en tête du classement mondial!

Pourtant, 2022 résonnera à jamais comme l’année où le Slovène a trébuché, vaincu sur la Grande Boucle par Jonas Vingegaard, malgré trois victoires d’étapes. Deuxième du Tour de France, fort logiquement, ça ternit son bilan de carnassier. « Je suis vraiment très content de ma saison et ça me motive déjà pour la prochaine », répète-t-il à l’envi, pointant comme « seul regret » non pas le mois de juillet mais les… championnats du monde « où la course a été moins dure que prévu ». Dix-neuvième à Wollongong, Tadej Pogacar n’a en effet pas pesé sur les Mondiaux.

Ça peut paraître paradoxal tant il a échoué dans sa conquête d’un troisième Tour de France de rang mais Tadej Pogacar a bel et bien réalisé une nouvelle saison de folie. De quoi lui permettre, pour la deuxième année consécutive, de terminer à la première place mondiale, rejoint sur le podium par Wout van Aert et Remco Evenepoel ce qui situe, une nouvelle fois, la puissance de son récital.

Seize victoires, une de plus que Remco

Pour le reste, il compte seize victoires cette année. De quoi le placer, pour un bouquet, en tête des bilans devant Remco Evenepoel. De l’UAE Tour en février, hautement important pour sa formation persique, à la Lombardie ce samedi, il a été omniprésent, s’imposant notamment à Montréal, aux Strade Bianche ou à Tirreno, par exemple. D’ailleurs, à tout juste 24 ans, il est le plus jeune coureur depuis… Eddy Merckx (qui d’autre ?) à compter déjà trois Monuments à son actif. Et, surtout, le Slovène a montré, en 2022, tout l’éclectisme de son talent. Les souvenirs sont forcément un peu dilués dans la sueur de ses victoires mais il était l’un des grands favoris de Sanremo qu’il a essayé de dynamiter dans le Poggio, finalement cinquième. Surtout, le Slovène était le plus fort les pavés du Tour des Flandres qu’il découvrait, seulement piégé dans un sprint à deux, qu’il termine finalement quatrième, par Mathieu van der Poel. Et dire qu’il n’a pas défendu son titre sur Liège-Bastogne-Liège suite au décès de sa belle-mère… Cet hiver, Tadej Pogacar a prévu de prendre des vacances, de « bricoler un peu à la maison » et de planifier, évidemment, sa revanche sur le Tour l’été prochain.