Joe Biden déroule le tapis rouge aux données européennes

On l’avait un peu oublié, ou fait semblant, mais les transferts de données à caractère personnel de citoyens européens par les Etats-Unis sont, théoriquement, interdits. Et ce, depuis que la Cour de justice de l’Union européenne a, à deux reprises, invalidé les accords transatlantiques censés les autoriser (le « Safe Harbour » en 2015 et le « Privacy Shield » en 2020). Une victoire pour les défenseurs de la vie privée, dont leur chef de file, l’avocat autrichien Max Shrems qui avait gagné son bras de fer juridique contre Facebook. Une tuile pour des milliers d’entreprises plongées du jour au lendemain dans un inextricable flou juridique.