Loin de Moscou, les Russes font confiance à Poutine: «Il a raison de mener le combat contre l’Ouest»

A Ust-Labinsk, petite ville du sud agricole de la Russie, peu fuient la mobilisation militaire ordonnée par le chef du Kremlin pour envoyer des hommes au combat en Ukraine. La majorité soutient le président et ne remet pas en cause son « opération spéciale ».

Loin de Moscou, loin des oppositions animant les étroits cercles libéraux de la capitale, loin des doutes traversant ses élites, c’est la Russie profonde. « Ici, on ne se pose pas trop de questions ! », prévient d’emblée Svetlana, la cinquantaine, regard direct, parler franc. Ici, c’est à Ust-Labinsk, petite ville du sud de la Russie, où vivent quelque 40.000 habitants dans la région agricole de Krasnodar. Interrogés sur le conflit en Ukraine, les locaux n’hésitent pas à parler haut et fort de « guerre ». Puis de leur fierté à envoyer leurs hommes au front. Autour, pourtant, s’activent paisiblement les tracteurs. Ces champs de terres noires sont parmi les plus féconds et fertiles de Russie. A plus de 1.300 km au sud de Moscou, Ust-Labinsk est aussi l’un des gisements de soutiens fidèles au Kremlin de Vladimir Poutine. « Nous lui faisons confiance ! », lance Svetlana.