Royaume-Uni: une infirmière jugée pour le meurtre de sept bébés

Lucy Letby, 32 ans, qui travaillait dans le service de néonatalogie de l’hôpital Countess of Chester (nord-ouest de l’Angleterre), a nié les meurtres de cinq petits garçons et deux petites filles et les tentatives de meurtre sur dix autres bébés entre juin 2015 et juin 2016.

Le procureur Nick Johnson a expliqué devant les jurés du tribunal de Manchester que le service néonatal de l’hôpital avait observé une hausse « significative » du taux de mortalité et du nombre de pertes de conscience de nourrissons à partir de janvier 2015 et pendant 18 mois.