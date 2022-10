Podcast – Crise de l’énergie: les plans nationaux sont-ils dangereux pour l’unité de l’UE?

Par Pierre Fagnart Publié le 10/10/2022 à 17:58 Temps de lecture: 1 min

Comme chaque semaine, Dominique Berns apporte des réponses à une questions de l’actualité économique. Ce mardi, la tactique du chacun pour soi, Est-ce que ça peut marcher face à la crise des prix de l’énergie ? Fin septembre, le chancelier allemand annoncait un plan de 200 milliards d’euros pour aider les entreprises et les ménages dans son pays. Est-ce vraiment une bonne idée ? Des réponses nationales et non concertées, est-ce que ça a du sens ? C’est ce qu’on a demandé à Dominique Berns.