Plafond budgétaire en Formule 1: la FIA s’exprime et juge l’équipe Red Bull

« Oracle Red Bull Racing est considéré comme étant en violation procédurale et mineure des régulations financières (régissant le championnat) », a indiqué la FIA lundi dans son communiqué. L’instance n’a toutefois pas encore décidé d’une sanction pour l’écurie.

Le règlement prévoit des sanctions financières et sportives en fonction de l’importance de l’infraction. En cas d’infraction mineure, si une écurie ne dépasse pas le plafond (142 millions d’euros) de plus de 5 %, seule une sanction financière est prévue. Le Néerlandais Max Verstappen devrait donc éviter de perdre des points au classement de la saison 2021 et ainsi conserver son premier titre de champion du monde.