«À propos», le podcast du Soir du 11 octobre: le conflit russo-ukrainien est-il en train de basculer?

L’armée russe a recommencé à bombarder plusieurs régions ukrainiennes. La capitale, Kiev, a été touchée pour la première fois depuis la fin du mois de juin. Le président russe Vladimir Poutine a parlé d’une campagne « massive » de bombardements pour répondre à la destruction du pont de Crimée, ce weekend. Où en est-on sur le terrain ? L’armée ukrainienne est-elle en train de gagner la guerre ? On fait le point avec Philippe de Boeck, chef du service monde

Crise sanitaire et confinement, invasion russe en Ukraine et sentiment d’insécurité. Crise des prix de l’énergie et doutes sur l’avenir : les dernières années ont été éprouvantes pour le moral des citoyens. Qu’en est il des plus jeunes ? Charlotte Hutin du service société a interrogé des ados et une psychotraumatologue. Elle explique le fruit de ses recherches à Camille Petoud.