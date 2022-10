Valérie De Bue: «L’archéologie doit s’inscrire dans la transition énergétique»

La ministre wallonne du Patrimoine pose les balises de l’archéologie du futur. Elle aura ses priorités. Et cherchera l’équilibre entre l’intérêt scientifique et les enjeux de notre société.

La Wallonie recèle un véritable trésor archéologique. Découvertes gallo-romaines, châteaux millénaires, héritages industriels : quelque 4.000 biens et sites sont classés. Pourtant, le patrimoine des Wallons serait menacé. A plusieurs reprises, les agents qui en ont la charge ont fait savoir qu’ils étaient en sous-effectif, incapables désormais de fouiller et d’étudier de manière efficace tant la charge de travail s’est alourdie. La ministre wallonne du Patrimoine et du Tourisme, la libérale Valérie De Bue, entend remettre les pendules à l’heure. Des recrutements ont lieu, dit-elle. Mais il faudra faire de l’archéologie autrement.

Le conclave budgétaire, qui a livré ses conclusions en fin de semaine dernière, aura-t-il des conséquences sur le patrimoine ?