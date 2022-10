La villa abandonnée d’un ancien joueur de Liverpool transformée à son insu en une immense plantation de cannabis

La police anglaise vient d’ouvrir une enquête au sujet de Jermaine Pennant, cet ancien joueur de Liverpool, Saragosse ou encore Stoke City, âgé à présent de 39 ans. En cause, le fait que sa villa, abandonnée, a été transformée en une immense plantation de cannabis. La police tente de savoir si cette plantation de marijuana de niveau industriel n’est pas liée au joueur, ce que ce dernier affirme.

En fait, c’est Lukka Ventures, un YouTubeur qui recherche des villas abandonnées pour sa chaîne et réalise des reportages à ce sujet, qui a fait la découverte de ce manoir, expliquent nos confrères de HLN. En plus d’un étang négligé, d’un court de tennis, d’un jacuzzi et d’une piscine intérieure, l’homme a trouvé une installation électrique entièrement équipée dans la maison pour laquelle Pennant a payé plus de 3 millions d’euros en 2006. Beaucoup de matériel pour cultiver des drogues et des dizaines de sacs noirs remplis de marijuana ont également été découverts.