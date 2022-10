Mauvaise nouvelle confirmée pour Lotto-Dstny: l’équipe belge ne sera plus en WorldTour la saison prochaine

Cette fois, la messe est dite, Lotto-Dstny n’évoluera pas en WorldTour la saison prochaine. Le burin n’a pas encore frappé le marbre de la certitude mais c’est tout comme malgré cette machine à victoires (et de facto à points) qu’a été le phénomène Arnaud De Lie cette année. Pourquoi ? Pour faire simple, les 18 premiers du classement du WorldTour sont assurés d’une licence l’année prochaine. L’écart entre le numéro 18, soit l’équipe Arkéa-Samsic et le numéro 19, Lotto, est de 1.170 points après ce week-end. Or si la formation belge venait à remporter les cinq courses qu’il reste encore à son agenda en cette fin de saison, elle emmagasinerait 875 points. Du coup… Alors, purement mathématiquement, c’est toujours jouable. Enfin jouable… Le site spécialisé dans ce ranking, « Lanterne rouge » a ainsi calculé qu’il faudrait que Sylvain Moniquet gagne le Tour du Langkawi, cinq étapes et porte sept jours le maillot de leader. Que Victor Campenaerts remporte le chrono des Nations, qu’Andreas Kron s’impose au Giro del Veneto et à la Veneto Classic et que Tim Wellens, Steff Cras et Maxim Van Gils prennent les trois premières places de la Japan Cup… Hautement improbable donc, pour ne pas être plus péremptoire.