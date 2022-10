La photo de remerciement d’une mère à la police: «La surprise a été grande»

Mardi soir, le 4 octobre, un garçon de 10 ans a été victime d’un vol Place Rouppe. Le garçon était sorti de chez lui pour aller à la banque, puis faire quelques courses dans une boucherie. En rentrant chez lui à vélo, sa chaîne s’est détachée du pignon. Lorsqu’il s’est arrêté pour la remettre en place, il a été abordé par un homme et une femme.

Le couple a menacé le garçon et a exigé qu’il donne son argent. L’enfant, complètement sous le choc, leur a remis 20 euros, après quoi le couple a pris la fuite. Quelques secondes plus tard, en pleurs, le garçon a arrêté une patrouille de police de la zone Bruxelles-Capitale Ixelles et a raconté ce qu’il venait de vivre. Il a pu désigner l’homme suspect, permettant aux policiers de l’arrêter.