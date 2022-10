Gojko Cimirot en défense, le choix payant de Ronny Deila au Standard

Repositionné à gauche du trio défensif du Standard, où il peut faire parler ses qualités techniques, l’international bosnien a fait très bonne figure face au FC Bruges et à Charleroi. Son coach l’assure, on le reverra encore à ce poste-là.

Ronny Deila ne manque jamais d’idées. Ni d’audace d’ailleurs. Après avoir rendu un nouveau souffle à Aron Dönnum en le repositionnant sur le flanc gauche et en l’obligeant du coup à travailler beaucoup plus défensivement, le technicien norvégien, désireux de conserver son trois ou son cinq arrière qui lui donne entière satisfaction depuis le court succès ramené de Courtrai le 28 août dernier, avait surpris tout le monde face au FC Bruges. Privé des services de Kostas Laifis et Nathan Ngoy, victimes tous les deux d’une déchirure, aux ischios pour le premier, à l’arrière de la cuisse pour le deuxième, il avait fait redescendre Gojko Cimirot à gauche du trois axial, comme il l’a également fait dimanche à Charleroi. « Et ce n’est assurément pas la dernière fois qu’on le voit dans cette position », a-t-il glissé en quittant le Mambourg.