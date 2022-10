Malgré la défaite dans le choc wallon face au Standard, le Sporting de Charleroi est sur la bonne voie

Battu ce dimanche soir dans un choc wallon face au Standard plus engagé sur le plan physique que fin techniquement, le Sporting de Charleroi a des raisons de garder espoir en des jours bien meilleurs au terme de sa prestation. « Il y a certes des regrets et de la déception, mais aussi beaucoup de points positifs à tirer de cette rencontre », soulignait assez justement Edward Still, après le match. Cela devra désormais se concrétiser matériellement et numériquement lors des trois rencontres à venir pour ne pas laisser le peloton de tête s’échapper durablement au classement.

1 La réaction dans les coups durs a été bonne